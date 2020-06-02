 

На Кубани открылись санатории

02.06.2020, 1:57, Новости дня

В Краснодарском крае открылись санатории. Пока только те, что имеют медицинскую лицензию. Таких в регионе чуть более двухсот. Все здравницы Кубани были закрыты с конца марта. Отдыхающим потребуется предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус.

 

Сегодня после длительного перерыва сочинские санатории вновь начали принимать гостей. Право возобновить работу получили только здравницы, имеющие медицинскую лицензию. Учитывая, что гости прибывают и автомобильным транспортом, и поездами, и самолетами, то контроль организован повсюду.

Туристы обязаны предъявить путевку в санаторий, справку с отрицательным тестом на коронавирус и об эпидокружении. Если таких документов нет, то туристы рискуют оказаться в обсерваторе. Всего на курорте 79 санаториев. В первый день лета открылись 19, которые первыми смогли выполнить все многочисленные требования безопасности, причем речь о безопасности как санитарной, так и о антитеррористической.

"Первый день лета — это экзамен для нас, надеемся выдержать успешно", — говорит директор санатория "Октябрьский" Ольга Заславская.

Особые меры безопасности повсюду: от ресепшн и медицинских кабинетов до ресторана. Это и требование к соблюдению социальной дистанции, к обязательной индивидуальной защите, и это касается и сотрудников санаториев, и отдыхающих.

Сочинские санатории будут открываться постепенно. Планируется, что в начале июля заработают уже все здравницы курорта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Через два дня Минобороны сдаст первый из 16 новых медцентров

04.05 / “Никакой коррупции в ОП нет”. Ермак назвал скандал с участием его брата “спланированной операцией”

24.04 / Семенович назвала получающих 100 тыс. рублей мужчин «не зарабатывающими»

16.04 / Торгово-промышленная палата поможет предпринимателям в получении госзаказа

26.05 / В Швеции готовится к серьезному падению экономики. Отказ от жесткого локдауна не помог

21.05 / Генпрокуратуру Украины обязали расследовать вмешательство Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Шокина

14.05 / Американской экономике предсказали стагфляцию

27.05 / В армии началась подготовка военной техники к параду Победы

14.05 / Названы сроки создания спутника-ретранслятора «Луч-5ВМ»

14.04 / В Черное море зашел американский эсминец Porter

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска