СМИ: Трамп призвал губернаторов более жестко реагировать на беспорядки

02.06.2020, 1:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, беседуя в понедельник с губернаторами, назвал их реакцию на беспорядки недостаточно решительной и призвал их занять более жесткую позицию, сообщают американские СМИ.

«Вы должны доминировать. Если вы не доминируете, то вы попусту тратите время. Они вас задавят, и вы будете выглядеть дураками. Нужно доминировать», – цитирует слова Трампа канал CBS News, ссылаясь на полученную аудиозапись.

По данным CBS, Трамп пригрозил самостоятельно принять жесткие меры и «задействовать» генпрокурора Уильяма Барра. Президент призвал губернаторов наказать участников беспорядков и принять законы, запрещающие сжигать флаги, сообщают CBS и New York Times.

По данным нескольких СМИ, губернатор Иллинойса демократ Джей Роберт Притцкер сказал Трампу, что его риторика лишь усугубляет и без того нестабильную ситуацию.

Как сообщает Wall Street Journal, Барр также участвовал в разговоре с губернаторами.

Как отметила в ходе состоявшегося позднее в понедельник брифинга пресс-секретарь Белого дома Келли Макэнани, президент Трамп провел 1 июня отдельные беседы с генпрокурором Барром и главой Пентагона Эспером. По словам Макэнани, для урегулирования ситуации по всей стране будут задействованы дополнительные федеральные ресурсы.