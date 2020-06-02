Вступил в силу временный запрет на импорт топлива в Россию

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02.06.2020, 1:30, Новости дня

Временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива и керосина, а также некоторых других видов топлива вступил в силу, сообщают информационные агентства.

Официально временный запрет вступает в силу со 2 июня. Он будет действовать до 1 октября. При этом до 15 июня срок действия может быть пересмотрен, передает РИА «Новости».

Запрет не касается транзита топлива, а также топлива, содержащегося в технологических емкостях и используемого в целях эксплуатации в пути следования.

Кроме того, запрет не распространяется на топливо, которое ввезли до вступления в силу запрета, если не совершались действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском.

Также под запрет не попадает топливо, которое граждане перевозят для личного пользования.

В мае российское правительство ввело временный запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива и керосина, а также некоторых других видов топлива до 1 октября 2020 года.



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