 

К протестам готово максимальное за полтора года число россиян

02.06.2020, 1:25, Разное

Выйти на массовые акции протеста из-за падения уровня жизни готовы 28% россиян, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра». Это максимальный показатель за последние полтора года.

Не стали бы участвовать в таких акциях 68% опрошенных. Проведение протестов считают в настоящее время возможным 27% респондентов, а 61% называет это маловероятным. Наибольшую готовность к участию в экономических протестах выразили участники опроса, у которых денег «едва хватает на еду»: 37% из них готовы выходить на улицы, но такую возможность видят только 30%.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков подчеркивает, что готовность населения к массовым протестам пока носит только декларативный характер. «Важно понимать, что это не реальный выход на улицы. Но отдельные локальные взрывы к осени в больших городах вполне возможны», — объясняет социолог.

Предыдущий пик потенциальной протестной активности пришелся на осень 2018 года, когда президент подписал закон о пенсионной реформе. В ноябре того года о готовности участвовать в массовых протестах заявляли 30% респондентов. Нынешние настроения Гудков связывает с разочарованием в возможностях таких акций после лета 2019 года и с жесткими полицейскими мерами, касающимися ограничений по коронавирусу.

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Источник: Новая газета



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