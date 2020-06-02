 

Спровоцировавшую погромы в США смерть Джорджа Флойда признали убийством

02.06.2020, 1:08, Новости дня

Официальная судебно-медицинская экспертиза в Миннеаполисе подтвердила, что смерть чернокожего Джорджа Флойда, спровоцировавшая погромы, наступила в результате удушения и была убийством.

Судмедэксперт округа Хеннепин установил, что смерть наступила из-за «остановки сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи». При этом смерть квалифицируется как «убийство». 

Изначально врачи не увязали причину смерти Флойда с удушением, передает РИА «Новости».

Как сообщил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крэмп, независимое вскрытие, которое проводилось по желанию семьи погибшего, также показало, что смерть Флойда «была убийством, вызванным удушьем из-за сдавливания шеи и спины». По словам адвоката, это установили «известные во всем мире судмедэксперты Майкл Баден и Алиша Уилсон».

Баден заявил, что «никакие другие проблемы со здоровьем не стали причиной смерти».

По словам Крэмпа, «смерть Флойда была убийством офицерами, которые издевались над ним, сдерживая его более восьми минут». По его мнению, изложенная информация доказывает умысел и служит основанием для предъявления офицеру Дереку Чавену обвинения в убийстве первой степени.

Власти приняли решение ввести комендантский час в Нью-Йорке, в котором проходят акции протеста после убийства Флойда. Комендантский час вводится с 23.00 (6.00 мск вторника) и будет отменен в 5.00 (12.00 мск).

Генпрокурор США Уильям Барр приказал направить в Вашингтон и Майами спецподразделения полиции, предназначенные для подавления беспорядков.

Напомним, после убийства Флойда в городах США начались погромы. Многие мегаполисы охвачены бунтами и мародерствами. Главной целью разобщенных банд являются административные здания и отделения полиции.



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