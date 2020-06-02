Вышел трейлер британского сериала про отравление Скрипалей

02.06.2020, 1:03, Разное

Мини-сериал будет выходить на экраны с 14 по 16 июня. Всего в ленте три эпизода. Сценарий

картины основан на нашумевшей истории экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лента демонстрирует реакцию жителей города Солсбери

на громкое отравление бывшего военного и его дочери Юлии.

Авторы сериала подчеркивают, что, создавая проект, хотели “запечатлеть

драму изнутри”. Зрители, по словам создателей сериала “Отравления в Солсбери”,

получат “определенную долю правды”.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея

Скрипаля и его наследницу Юлию нашли без сознания. Стражи порядка города Солсбери,

именно там проживает семейство, заявили, что Сергея и Юлию отравили “Новичком”

– веществом нервно-паралитического действия, созданным еще советскими учеными.

Следователи даже назвали главных подозреваемых: “сотрудников ГРУ” Александра

Петрова и Руслана Боширова.

Сами Петров и Боширов свою причастность к отравлению

Скрипалей отрицали. По их словам, в Солсбери они приехали ради местной достопримечательности

–

готического собора Девы Марии.

Отравление Скрипалей спровоцировало международный скандал.

США, Великобритания выдворили российских дипломатов, их примеру последовали

некоторые другие страны. Россия приняла ответные меры: закрыла американское генконсульство

в Санкт-Петербурге и Британский совет.