 

Вышел трейлер британского сериала про отравление Скрипалей

02.06.2020, 1:03, Разное

Мини-сериал будет выходить на экраны с 14 по 16 июня. Всего в ленте три эпизода. Сценарий
картины основан на нашумевшей истории экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лента демонстрирует реакцию жителей города Солсбери
на громкое отравление бывшего военного и его дочери Юлии.

Авторы сериала подчеркивают, что, создавая проект, хотели “запечатлеть
драму изнутри”. Зрители, по словам создателей сериала “Отравления в Солсбери”,
получат “определенную долю правды”.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея
Скрипаля и его наследницу Юлию нашли без сознания. Стражи порядка города Солсбери,
именно там проживает семейство, заявили, что Сергея и Юлию отравили “Новичком”
– веществом нервно-паралитического действия, созданным еще советскими учеными.
Следователи даже назвали главных подозреваемых: “сотрудников ГРУ” Александра
Петрова и Руслана Боширова.

Сами Петров и Боширов свою причастность к отравлению
Скрипалей отрицали. По их словам, в Солсбери они приехали ради местной достопримечательности

готического собора Девы Марии.

Отравление Скрипалей спровоцировало международный скандал.
США, Великобритания выдворили российских дипломатов, их примеру последовали
некоторые другие страны. Россия приняла ответные меры: закрыла американское генконсульство
в Санкт-Петербурге и Британский совет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Google Play Music предлагает пользователям перейти на YouTube Music из-за скорого закрытия

27.03 / Обвинённому в убийстве аспирантки Олегу Соколову продлили арест на полгода

06.05 / Мнение: Министр культуры Любимова заразилась коронавирусом

07.04 / Главврач московской больницы заразилась коронавирусом

12.04 / Мнение: Вы будете немножко расстреляны

03.04 / Личное: К бабушке он, мразь, собрался!

21.05 / Мнение: Зеленский про Порошенко и Крым

27.05 / “Есть интерес”: Анна Снаткина прокомментировала слухи о своем романе с Сергеем Безруковым

26.04 / Мнение: На кого работал «Ландромат»?

10.04 / На древнем египетском папирусе заметили заклинание привораживания мужчины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска