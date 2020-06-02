Вышел трейлер британского сериала про отравление Скрипалей
02.06.2020, 1:03, Разное
Мини-сериал будет выходить на экраны с 14 по 16 июня. Всего в ленте три эпизода. Сценарий
картины основан на нашумевшей истории экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лента демонстрирует реакцию жителей города Солсбери
на громкое отравление бывшего военного и его дочери Юлии.
Авторы сериала подчеркивают, что, создавая проект, хотели “запечатлеть
драму изнутри”. Зрители, по словам создателей сериала “Отравления в Солсбери”,
получат “определенную долю правды”.
Напомним, 4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея
Скрипаля и его наследницу Юлию нашли без сознания. Стражи порядка города Солсбери,
именно там проживает семейство, заявили, что Сергея и Юлию отравили “Новичком”
– веществом нервно-паралитического действия, созданным еще советскими учеными.
Следователи даже назвали главных подозреваемых: “сотрудников ГРУ” Александра
Петрова и Руслана Боширова.
Сами Петров и Боширов свою причастность к отравлению
Скрипалей отрицали. По их словам, в Солсбери они приехали ради местной достопримечательности
–
готического собора Девы Марии.
Отравление Скрипалей спровоцировало международный скандал.
США, Великобритания выдворили российских дипломатов, их примеру последовали
некоторые другие страны. Россия приняла ответные меры: закрыла американское генконсульство
в Санкт-Петербурге и Британский совет.
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