 

Лучше масок: вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19

02.06.2020, 1:03, Разное

Вирусолог Виктор Ларичев считает, что строительные респираторы способны защитить от заражения коронавирусом COVID-19 лучше медицинских масок. Специалист отметил, что они могут задерживать меньшие по размеру частицы.

Ларичев обратил внимание, что и маски, и респираторы являются эффективными средствами, однако последние хорошо держатся на лице и более плотно к нему прилегают. Кроме того, они обладают меньшими порами, что позволяет фильтровать больше опасных частиц.



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