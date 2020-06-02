Лучше масок: вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19

02.06.2020, 1:03, Разное

Вирусолог Виктор Ларичев считает, что строительные респираторы способны защитить от заражения коронавирусом COVID-19 лучше медицинских масок. Специалист отметил, что они могут задерживать меньшие по размеру частицы.

Ларичев обратил внимание, что и маски, и респираторы являются эффективными средствами, однако последние хорошо держатся на лице и более плотно к нему прилегают. Кроме того, они обладают меньшими порами, что позволяет фильтровать больше опасных частиц.