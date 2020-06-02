Daily Mail рассказала о «поразительной разнице» в качестве дистанционного обучения учеников частных и государственных школ Великобритании

02.06.2020, 0:54, Новости дня

Около 63% детей в британских частных школах проводят не менее 20 часов в неделю на домашнем обучении, при этом схожий объём работы выполняют лишь 19% учеников государственных школ во время карантина, свидетельствует опрос Daily Mail. Весте с тем большинство родителей признались, что недовольны качеством образования, получаемого их ребёнком вне зависимости от типа школы.



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В ходе опроса, проведённого Daily Mail совместно с британским порталом, созданным для предоставления консультаций и поддержки по вопросам семьи и родителей, Mumsnet, была выявлена «поразительная разница» в объёме работы, выполняемой во время карантина учениками частных школ и учениками школ государственных.

Как признались их родители, около 63% детей в частных школах проводят не менее 20 часов в неделю на дистанционном обучении, при этом доля учеников, которые проводят за учёбой столько же времени в государственных школах составляет лишь 19%, в академиях — 23%.

Согласно опросу более 1 тыс. британцев, по крайней мере по десять часов в неделю за учёбой проводят 47% детей, обучающихся в академиях, 53% — в государственных школах и 83% — в частных учебных заведениях для получения общего образования.

Большинство родителей детей, обучающихся во всех типах школ, согласились, что карантин наносит ущерб образованию. Отвечая на вопрос о том, какое влияние вынужденная самоизоляция оказывает на образование их ребёнка, лишь каждый пятый родитель счёл её полезной.

Эксперты указывают на то, что разница в качестве и количестве знаний, получаемых детьми в разных типах школ, может негативно отразиться на целом поколении. Представитель Министерства образования Вики Стюард прогнозирует, что разрыв в успеваемости между детьми в частных и государственных учебных заведениях может возрасти до 75%.

При этом уже завтра в школы Великобритании вернутся дети младшего возраста и учащиеся шестого класса, то есть, по оценкам, послабление карантинных мер коснётся около миллиона родителей.

Тем не менее реальность такова, что множество родителей предпочтут оставить своих детей дома, особенно жители севера страны, где распространение коронавируса пока не достигло пика. Так, на юго-западе Великобритании около 60% британцев признались, что уже готовы отправить детей обратно в школу, тогда как на северо-востоке 78% родителей решили повременить с отказом от обучения на дому, сообщает Daily Mail.