DWN – план спасения Европы после пандемии поможет не бизнесу, а политикам

02.06.2020, 0:54, Новости дня

Новый план Европы по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса придуман для того, чтобы спасти от банкротства не бизнес, а госбюджеты, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Еврокомиссия хочет «заштопать в них дыры», а бизнесу оставить «на карманные расходы». И всё для того, чтобы страны-должники не вышли из еврозоны, объясняет автор статьи Рональд Баразон.



Reuters

Еврокомиссия собирается потратить €750 миллиардов на восстановление экономики ЕС после пандемии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Речь идёт о €500 миллиардов субсидий и €250 миллиардов кредитов. Но, если учесть предыдущий опыт, можно с уверенностью утверждать, что эти деньги не дойдут до предприятий и работодателей, считает автор статьи Рональд Баразон. К тому же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усложнила процесс оказания финансовой помощи дополнительными предписаниями, в частности требованием, чтобы деньги предоставлялись только тем компаниям, которые выполняют обязательства, прописанные в «зелёной сделке» и развивают цифровые технологии.

На самом же деле предприятиям нужно выплатить деньги как можно быстрее и без бюрократических проволочек, настаивает Баразон. Это должны быть безвозвратные субсидии, потому что в долговременной перспективе кредиты навредят пострадавшим фирмам. Деньги следует выплачивать напрямую через национальные финансовые учреждения или обслуживающие банки. Так же можно стимулировать рост спроса, раздав средства потребителям, но есть риск, что они не будут потрачены, а окажутся на сберегательном счету.

К тому же автор статьи убеждён, что для компенсации ущерба, нанесённого бизнесу, можно ограничиться гораздо меньшей суммой €400 млрд. Собрать такие деньги для стран ЕС будет нетрудно, ведь в нормальные годы ВВП союза составляет €14 трлн. Причина же, по которой Брюссель называет сумму почти в два раза большую заключается в том, что он хочет спасти от банкротства не предприятия, а госбюджеты, считает Баразон. Карантин привёл к падению налоговых сборов и взносов на социальное страхование. Тяжелее всего из-за этого пострадали государства, в которых бюджет и так находился в плачевном состоянии.

Еврокомиссия же хочет «заштопать в нём дыры», а бизнесу выдать деньги только «на карманные расходы», объясняет автор. Особые преференции предоставляются Италии, потому что в Брюсселе боятся, что она выйдет из еврозоны. Чтобы этого не допустить, Европейский центральный банк выполняет функции Национального банка Италии, скупая гособлигации и вкачивая таким образом миллиарды в местную экономику. Так как было бы странным потакать в этой ситуации только одной Италии, помогают и другим странам еврозоны, которые оказались в тяжёлой финансовой ситуации. К тому же в Брюсселе боятся, что после выхода Италии из еврозоны у неё тут же появятся подражатели. Еврокомиссия проводит «политику успокоения», прикрываясь красивыми лозунгами о «единстве Европы» и «спасении евро», объясняет автор.

Еврокомиссия, Европейский парламент и некоторые правительства всерьёз считают, что смогут справиться с возникшей проблемой с помощью старых рецептов и трюков. При этом они забывают, что самый надёжный источник денег — это не печатный станок в ЕЦБ, а эффективная экономика, которой не мешают бюрократы, заключает Баразон.