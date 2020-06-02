 

“Слуга народа” определилась с кандидатом на должность министра экологии

02.06.2020, 0:50, Новости дня

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский может стать главой новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Его кандидатура была поддержана на заседании фракции “Слуга народа” 1 июня, сообщила в Facebook нардеп от этой политсилы Евгения Кравчук.

“Романа Абрамовского на должность министра экологии рекомендовал не только профильный комитет. О нем положительно высказались депутаты-мажоритарщики и руководители других комитетов”, – сообщила она.

По ее словам, назначение должно состояться до конца этой недели.

За результатами сьогоднішнього засідання фракції:1.Міністром культури ми делегуємо одного з наших найсильніших…

Posted by Yevheniya Kravchuk on Esmaspäev, 1. juuni 2020

В сентябре 2019 года в Украине объединили несколько министерств, в том числе Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экологии и природных ресурсов. Уже в январе 2020-го президент Владимир Зеленский сообщил, что часть ведомств снова разделят. “Думаю, с самого начала это было правильным решением, поскольку у нас “кадровый голод”. Но время показало, что некоторые министерства должны быть разделены”, – объяснил он.

27 мая Кабинет Министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства – Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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