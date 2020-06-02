Миссия SpaceX и новые космические реалии

02.06.2020, 0:36, Новости дня

Американские астронавты Даглас Хёрли и Боб Бенкен в воскресенье, 31 мая, успешно стыковались с Международной космической станцией на корабле «Crew Dragon».

Таким образом впервые после девятилетней паузы США направили астронавтов на МКС со своей территории, и впервые – при помощи ракеты и космического корабля, построенных не государством, а частной компанией – калифорнийской SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. По одной из традиций американской космической отрасли, первому пилотируемому кораблю Crew Dragon присвоено название «Индевор» – в память об одноименном корабле программы «Space Shuttle», на котором тоже летали оба астронавта.

Как ожидается, Хёрли и Бенкен проведут на МКС от одного до четырех месяцев. За запуском SpaceX на космодроме наблюдали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Всего, по оценкам NASA, более трех миллионов американцев смогли следить, находясь в районе космодрома, за этим историческим космическим стартом.

Как известно, после закрытия в 2011 г. программы «Space Shuttle», астронавтов на орбиту доставляли корабли «Союз» российского космического агентства «Роскосмос». Одной из причин закрытия американской программы стала гибель 7 астронавтов в 2003 году при возвращении шаттла «Колумбия» с орбиты, а также высокая стоимость программы.

Тогда же было принято решение о привлечении частных компаний к разработке и строительству новых ракетных систем. Для поддержки рынка коммерческих космических аппаратов, которые могло бы использовать и американское космическое агентство NASA, государство выделило гранты на производство космических аппаратов в размере 3,1 миллиарда долларов компании SpaceX Илона Маска, и 4,5 миллиарда долларов – традиционному подрядчику NASA компании Boeing.

Тогда это было воспринято как весьма спорное решение, вызвавшее недовольство как в Конгрессе, так и в американском космическом агентстве, поскольку отправка астронавтов на орбиту и строительство космических аппаратов считались частью стратегических национальных программ и исключительной прерогативой государственных органов, напоминает директор по планированию программ Фонда «Безопасный мир» Брайан Уиден (Brian Weeden, Secure World Foundation).

Противники прямого участия частного сектора в космических программах имеются и сегодня, однако если вся нынешняя миссия SpaceX завершится благополучно, то NASA наверняка сертифицирует корабли «Crew Dragon» компании Илона Маска для регулярных пилотируемых полетов. Boeing планирует запустить свою космическую капсулу Starliner с астронавтами на борту в 2021 году.

Брайан Уиден отмечает, что если частый сектор сможет отправлять людей на космическую станцию, то это позволит правительству США и NASA не только значительно сократить расходы, но и сфокусировать свои усилия и средства на более сложных задачах. Среди приоритетов американского космического агентства – разработка будущих миссий за пределы околоземной орбиты на Луну, куда США отправляли астронавтов в 1960-х и 1970-х годах, а также на Марс.

«В NASA было много людей, которым приходилось годами бороться изо всех сил, чтобы эта программа продолжалась», – говорит заместитель директора проекта по аэрокосмической безопасности в Центре стратегических и международных исследований Кэйтлин Джонсон (Kaitlyn Johnson, CSIS). Она добавляет, что для будущих миссий на Луну и на Марс NASA разрабатывает собственную тяжелую ракету-носитель «Space Launch System» (SLS, или «Система космических запусков).

Помимо прогресса в реализации новых проектов, эксперты отмечают рост значения космоса и в военной сфере, который, как и киберпространство, все больше становится областью военного противостояния.

«США очень обеспокоены разработками систем противоспутникового оружия Россией и Китаем. А Россия и Китай очень обеспокоены военным космическим потенциалом США, – отмечает Брайан Уиден. – Я вижу растущую обеспокоенность тем, что в случае будущего конфликта, особенно между державами, космос может стать его частью».

Кэйтлин Джонсон подчеркивает, что в США разделение между программами NASA, целью которого является исследование космоса в мирных целях и международное сотрудничество, и военными космическими программами – достаточно строгое. В случае же с Россией и Китаем, говорит эксперт, между гражданской и военной космическими программами может наблюдаться передача технологий.

Эксперт добавляет, что наряду с США и Россией, становится существенным игроком в космосе и Китай, который намерен вывести на орбиту Земли в 2020 году свою космическую станцию. Глава российского космического агентства «Роскосмос» Дмитрий Рогозин также говорил в российских СМИ о планах по строительству Россией новой околоземной орбитальной станции после 2030 года.

Сложности «Роскосмоса»

Успешный субботний старт компании SpaceХ означает, что с большой вероятностью предстоящая покупка NASA места на «Союзе» осенью этого года станет последней. Если стоимость полета для одного астронавта на «Crew Dragon» составляет приблизительно 55 млн долларов, то за одно место «Роскосмосу» NASA в среднем платит 80 млн долларов. Это стоимость росла в течение лет, и осенью США заплатят «Роскосмосу» 90 млн долларов. С 2006 года американское космическое агентство заплатило российскому правительству около 4 млрд долларов за приобретение мест на «Союзе».

Для «Роскосмоса», бюджет которого составит на 2020 год около 1,7 миллиарда долларов, это составит существенную потерю доходов. Для сравнения, бюджет NASA на 2020 год составляет 22,6 миллиардов долларов.

«Мы годами отправляли американских астронавтов на космическую станцию через Россию. И делали это несколько раз в год. Так что это была существенная часть дохода для российского космического агентства», – напоминает Кэйтлин Джонсон.

Эксперты также отмечают то, что «Союз» не был существенно модернизирован со времен своего создания. В то время, как российская ракета-носитель может быть использована один раз, первая ступень ракеты Falcon 9 может быть использованы повторно. Капсула «Crew Dragon» также имеет большую вместительность – до семи человек в отличие от трех на «Союзе».

«Ракета “Союз” для своего времени – для 60-х годов – была передовой, но на сегодняшний день это действительно устаревшая ракета и технология», – говорит Михаил Кокорич (Mikhail Kokorich), основатель компании Momentus Space, занимающейся космической логистикой.

Предприниматель, который ранее сотрудничал с «Роскосмосом», также отмечает, что после распада СССР Россия «шла по пути интеграции своих возможностей в мировую космонавтику», и в мировой аэрокосмической индустрии часто использовалась российская технология. Сегодня же многие компании, в том числе SpaceX Илона Маска, Blue Оrign Джеффри Безоса или Boeing – завоевывают эту сферу. Российская космическая индустрия становится менее конкурентоспособной, изолирована санкциями и ослаблена ограниченными возможностями российской экономики, говорит Михаил Кокорич.

«Ни размер российской экономики, ни размеры космического бюджета, ни само устройство российского космического агентства, которое является искусственно созданной монополией, не позволяют достигнуть сколько-нибудь значимых успехов во многих направлениях», – отмечает предприниматель, добавив, что «Роскосмосу», скорее всего, придется сфокусироваться на ряде других узких направлений.

Ранее глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин заявлял в российских СМИ, что корпорация снижает стоимость пусков на 30% для повышения ее конкурентоспособности на международном рынке. Он также обещал, что «Роскосмос» приступает к работе над ракетой с возвращаемыми ступенями, которая должна прийти на смену «Союзу».

Как отмечает Брайан Уиден, «у России по-прежнему имеются очень значительные возможности в космической сфере». Однако, самой сильной космической программой в мире сегодня является программа США, добавляет он.

Новая реальность

Эксперты отмечают, что с развитием технологий возможности в космической сфере меняются очень быстро – от большего количества стран, вовлеченных в космические разработки, до роста коммерческих компаний, оперирующих спутники, спутниковую связь и космическую логистику.

«В настоящее время у SpaceX больше спутников на орбите, чем у Китая, – говорит Кэтлин Джонсон. – Если посмотреть на то, кто из крупных космических игроков больше всех рискует в случае конфликта в космосе, то отныне это уже не только страны. Это компании, которые размещают свои системы в космосе или оперируют на основе размещенных там систем. Uber – отличный пример этого. Мы не могли бы пользоваться Uber без системы глобального позиционирования GPS (Система GPS основывается на спутниковой системе навигации – В.Е.).»

«Технологии достигли такого уровня, что сегодня намного дешевле и проще построить спутник или создать ракету, чем когда-либо ранее. И мы видим, что все больше и больше компаний вовлекается в космическую сферу, – добавляет Брайан Уиден. – Даже у многих местных школ есть спутники, которые их ученики построили, установили и запустили в космос».

Успешное завершение полета «Crew Dragon» компании Space X, у которой кроме NASA имеется широкий портфель и коммерческих заказов, может стать не только крупным шагом вперед в пилотируемой космонавтике, но и в сфере космического туризма.

«Роскосмос» лишается прибыльной монополии

В России, в целом, позитивно оценили запуск американского корабля Crew Dragon и его стыковку к Международной космической станции (МКС), в том числе это касается и людей, имеющих прямое отношение к освоению космоса. В частности, поздравил с успехом директора NASA Джеймса Брайденстайна и владельца компании SpaceX Илона Маска руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выразивший также надежду на продолжение сотрудничества в дальнейшем.

«Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие прошло успешно. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы», – написал он в Twitter.

В свою очередь, летчик-космонавт Михаил Корниенко считает, что успех американских коллег может пойти на пользу и России, простимулировав отечественных специалистов на более эффективный труд и создание новых разработок. Кроме того, по его словам, если раньше «Роскосмос» «сидел на "игле" вывоза американцев на МКС», то теперь ведомству придется искать другой способ зарабатывания средств.

Независимый эксперт, автор многочисленных публикаций по авиации и космонавтике Вадим Лукашевич согласен с тем, что США можно поздравить с очередным достижением в космической сфере. По его мнению, особенно важно, что американский пилотируемый корабль создан частной компанией.

«Запуск Crew Dragon показал, что личность сильнее государства, а частный бизнес априори эффективнее любых госструктур, – подчеркнул он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Это серьезно повышает значение состоявшегося факта. К тому же Америка поставила на место руководителей российского космоса. Потому что в последние годы партнерское сотрудничество по доставке на МКС на самом деле приняло совершенно неправильные формы. «Роскосмос», пользуясь монополизмом по доставке космонавтов на МКС, резко взвинтил цены…».

По данным Счетной палаты США, NASA в 2015 году за доставку к МКС на российских пилотируемых кораблях «Союз» платила около $82 млн за место по контракту с «Роскосмосом». С тех пор космическое ведомство РФ неоднократно повышало стоимость «проезда».

По подсчетам специалистов, «Роскосмос», лишившись прибыльной монополии, недополучит около полумиллиарда долларов. Это ощутимый удар по бюджету ведомства. Дмитрий Рогозин, занимавший в 2104 г . пост вице-премьера правительства, заявил тогда по поводу американских санкций, что США, продолжая подобную политику, рискуют оказаться перед необходимостью отправлять своих астронавтов на МКС с помощью «батута».

Это объясняет, почему так дружно рассмеялись на пресс-конференции Илон Маск и Брайденстайн после фразы основателя SpaceX: «Батут работает».

Так что это не просто успех Америки, а еще и холодный душ для руководства российской космической отраслью, констатировал Вадим Лукашевич. Как ему представляется, это требовалось сделать давно:

«Хорошо, что появился Маск! Потому что он стал раздражителем России. Его триумф показывает, как надо все делать. Маск начал создавать свой корабль позже «Роскосмоса». Результат налицо. Корабль построен на совершенно новом технологическом уровне…» – резюмировал эксперт.