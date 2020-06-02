 

Дело Майкла Флинна: судья отстаивает свою стратегию рассмотрения ходатайства Минюста

02.06.2020, 0:36, Новости дня

Судья Эммет Салливан, рассматривающий уголовное дело против бывшего советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна, отстаивает свое решение привлечь независимого эксперта для вынесения решения по ходатайству Министерства юстиции о снятии с Флинна обвинений, которые он ранее уже признал.

Адвокаты Салливана заявили, что он не является «послушным бюрократическим инструментом» и считает нужным внимательно обдумать «беспрецедентный» запрос Минюста. Демократы и бывшие федеральные прокуроры обвиняют генерального прокурора Уильяма Барра в политизации судебной системы и чересчур снисходительном отношении к приближенным Трампа.

Апелляционный суд округа Колумбия обязал Салливана дать ответ на экстренную петицию, в которой Флинн заявляет, что запрос Минюста о снятии с него обвинений в даче ложных показаний должен быть незамедлительно удовлетворен.

Салливан, интересы которого в апелляционном суде представляет бывший федеральный прокурор Бет Уилкинсон, пока не вынес решения по поданному 7 мая ходатайству Минюста.

Минюст подал ходатайство после того, как Трамп и его союзники публично осудили дело Флинна. Критики также отмечают, что Минюст не прислушался к рекомендациям опытных прокуроров о необходимости вынести жесткий приговор бывшему советнику Трампа Роджеру Стоуну.

Флинн признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком в период незадолго до инаугурации Трампа.

Салливан попросил отставного судью Джона Глисона выступить в качестве независимого эксперта в суде и представить аргументы против ходатайства Минюста, в том числе оценить целесообразность обвинения Флинна в неуважении к суду за лжесвидетельство. Глисон должен подготовить юридическое резюме к 10 июня.

Сначала Флинн согласился сотрудничать со следствием, но позднее изменил свою юридическую тактику и взял на вооружение «тактику выжженной земли», обвинив ФБР в тайном сговоре с целью заманить его в ловушку.

В этом году Барр попросил федерального прокурора из Сент-Луиса Джеффа Дженсена проверить, как велось дело Флинна. Дженсен позднее призвал Барра закрыть дело на том основании, что расследование не имело под собой надлежащей правовой основы.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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