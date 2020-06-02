 

НАТО выразило готовность к диалогу с Россией

02.06.2020, 0:30, Новости дня

Североатлантический альянс открыт для диалога с Россией, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По ее словам, альянс открыт для переговоров «по снижению военных рисков и прозрачности». Отмечается, что в феврале Москве было предложено провести заседание Совета Россия–НАТО. Как сообщила Лунгеску, РФ «пока не проявила интереса к встрече».

НАТО призывает Москву соблюдать «правила прозрачности», а также «принять участие в модернизации Венского документа по военной деятельности», передает РИА «Новости».

Напомним, российское Минобороны потребовало от НАТО воздержаться от агрессивных действий на фоне пандемии, а также предложило НАТО заключить соглашение по сближению самолетов и кораблей.



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