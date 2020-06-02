Владельцем «Академика Черского» оказался фонд из Самары

02.06.2020, 0:16, Новости дня

Владельцем трубоукладчика «Академик Черский», способного достроить газопровод «Северный поток–2», указан Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, свидетельствуют соответствующие документы.

РБК ссылается на выписку из регистрации судна в Российском международном реестре судов.

Отмечается, что прежде о собственнике «Академика Черского» нигде не сообщалось, эксплуатирующей организацией указывалось ООО «Газпром флот».

По состоянию на 31 марта фонд входил в группу «Газпром». В конце марта фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Его уставный капитал – 123 млн рублей, передает РИА «Новости».

Когда именно СТИФ получил на баланс судно «Академик Черский», неизвестно.

По словам экспертов, такая структура снижает санкционные риски.

Как отметил управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, если собственником судна сделали СТИФ, возможные санкции именно против этого юрлица признаны не опасными, но под санкции США может попасть само судно.