 

Владельцем «Академика Черского» оказался фонд из Самары

02.06.2020, 0:16, Новости дня

Владельцем трубоукладчика «Академик Черский», способного достроить газопровод «Северный поток–2», указан Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, свидетельствуют соответствующие документы.

РБК ссылается на выписку из регистрации судна в Российском международном реестре судов.

Отмечается, что прежде о собственнике «Академика Черского» нигде не сообщалось, эксплуатирующей организацией указывалось ООО «Газпром флот».

По состоянию на 31 марта фонд входил в группу «Газпром».  В конце марта фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Его уставный капитал – 123 млн рублей, передает РИА «Новости».

Когда именно СТИФ получил на баланс судно «Академик Черский», неизвестно.

По словам экспертов, такая структура снижает санкционные риски.

Как отметил управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, если собственником судна сделали СТИФ, возможные санкции именно против этого юрлица признаны не опасными, но под санкции США может попасть само судно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / В Боснии и Герцеговине суд признал неконституционным запрет выходить на улицу во время карантина

21.05 / Variety – американская киноакадемия думает о переносе «Оскара» из-за пандемии

23.05 / Украина, США, Британия и Эстония не захотели слушать жителей Крыма в СБ ООН

24.05 / Пекин заявил о неприступности РФ и Китая для «политического вируса»

14.05 / Испанские медики научились определять форму коронавируса по коже

11.04 / В Украине коронавирусом заразилось 334 медика – Степанов

30.05 / США собрались поставить Саудовской Аравии высокоточные авиабомбы

15.05 / Лавров заявил о нечистоплотной борьбе за создание вакцины от коронавируса

18.05 / Врачам из Луганска предлагают ехать в Москву работать с больными COVID-19 – СМИ

23.05 / Аксенов о случившемся на заседании СБ ООН: правда глаза колет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска