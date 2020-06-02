Мнение: Украинские учебники истории: Ложь, русофобия, антисоветчина

02.06.2020, 0:09, Разное

Знакомство с шедеврами украинской "исторической мысли", которыми пичкают детей в украинских школах.

Зимой автор уже выпускал видео про российские учебники, где накопал немало трэша, теперь настала пора украинских.

Лично для меня особых откровений тут конечно не было. И писал про подобное не раз, да и сам во время учебы в школе всю эту бредятину зацепил, так как уже в 90х она была в школах, в первую очередь учебники Субтельного и Марченко, где уже тогда можно было встретит знакомые нарративы про "оккупацию Украины", "советско-немецкую войну", позитивную роль бандеровского коллаборационизма и т.д. и т.п.

То, что преподают сейчас, это финал процесса, который стал системообразующим и укорененным, при этом надо понимать, что в первую очередь он присаживался извне, получая финансирование из США и Канады. Тот же учебник Субтельного (который сам проживал в Канаде) завозился по канадским грантам, а в школе учителя заставляли его покупать (вроде по 3 гривны).

Проблема в том, что если родители отдают вопрос преподавания истории на откуп учителям, всерьез преподающих по подобным учебникам, то потом и вырастают ущербные подростки, которые становятся питательной почвой для украинской бандеровщины.

Лично мне повезло, так как имелись навыки самопрограммирования, да и огромная историческая библиотека, которую собирала бабушка, позволяла получать правильные и необходимые знания, а не украинский националистический субстрат. Да и в ВУЗе (где например на историю Украины отводилось 4 года, а на историю античности – 6 месяцев) тоже в целом повезло с преподавателями. Но так повезло не всем.