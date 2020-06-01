 

У премьер-министра Армении выявлен коронавирус

01.06.2020, 15:20, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, которому в понедельник исполнилось 45 лет, заявил, что тесты на коронавирус, взятые у него и у его семьи, оказались положительными, и что он будет работать из дома.

В видеообращении, размещенном в Facebook, он сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, и что его жена и четверо детей также были инфицированы.

На видео, которое Пашинян записал сам, он сообщил, что у него нет «видимых симптомов», и что он будет работать из дома «в меру своих возможностей».

В Армении, где проживают около трех миллионов человек, зарегистрировано 9492 случая коронавируса, 139 человек скончались.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / США решили отменить часть военных учений из-за пандемии коронавируса

23.05 / Полицейские пресекли незаконные ночные гонки в Новой Москве

27.05 / Москва раскрыла детали экспериментов в лаборатории Лугара в Грузии

10.04 / Жителей Волыни и Закарпатья просят оставаться дома 11–12 апреля

16.05 / Nissan намерена закрыть недорогой бренд Datsun

31.03 / Мнения: Коронакризис проявит лучшие качества россиян

26.05 / РЖД начали возвращать отмененные поезда

09.04 / Алексей Швед может сменить “Химки” на клуб НБА

06.04 / RT ответил на обвинения ФБК в накрутке просмотров на YouTube

26.05 / Назван самый уязвимый орган для коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска