У премьер-министра Армении выявлен коронавирус

01.06.2020, 15:20, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, которому в понедельник исполнилось 45 лет, заявил, что тесты на коронавирус, взятые у него и у его семьи, оказались положительными, и что он будет работать из дома.

В видеообращении, размещенном в Facebook, он сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, и что его жена и четверо детей также были инфицированы.

На видео, которое Пашинян записал сам, он сообщил, что у него нет «видимых симптомов», и что он будет работать из дома «в меру своих возможностей».

В Армении, где проживают около трех миллионов человек, зарегистрировано 9492 случая коронавируса, 139 человек скончались.