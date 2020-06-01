52-летняя Памела Андерсон хранит купальник из “Спасателей Малибу”: Дефилирует в нем по гостиной

01.06.2020, 23:50, Разное

В 1990-х пышногрудая актриса снималась в популярном сериале “Спасатели

Малибу”. Роль в теленовелле стала знаковой для Андерсон: подарила ей мировую известность

и звание секс-символа.

В картине Памела Андерсон сыграла отважную спасательницу Си

Джей Паркер. Героиня артистки расхаживала по пляжу в красном слитном

купальнике, который стал своеобразным символом сериала.

По словам 52-летней Памелы, тот купальный костюм она до сих

пор хранит дома. Памятная вещь всегда лежит в верхнем ящике комода

знаменитости. Андерсон подчеркнула, что спустя 23 года после завершения съемок

в “Спасателях Малибу” наряд для плавания ей все еще впору.

Более того, иногда актриса надевает фирменный красный

купальник и дефилирует в нем по гостиной. Обычно Андерсон выходит в таком виде

к друзьям, чем очень веселит их.

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Публикация от Baywatch (@baywatchtv) 2 Сен 2019 в 9:18 PDT

Напомним, в минувшем феврале Памела Андерсон рассталась с пятым мужем продюсером Джоном Питерсом. Интересно, что этот брак знаменитости

продлился всего пару недель. Питерс был влюблен в Андерсон на протяжении 35 лет

и долго ее добивался. Звезда сериала “Спасатели Малибу” ответила ухажеру взаимностью

и пошла под венец.