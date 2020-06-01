Ткаченко согласился возглавить Министерство культуры и информполитики

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01.06.2020, 23:35, Новости дня

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Александр Ткаченко сообщил в Telegram, что согласился на должность министра культуры и информационной политики Украины.

“Надеюсь, совместными усилиями моих коллег из парламента мы сможем более эффективно помогать культуре и креативным индустриям. Речь идет и о дополнительных средствах на их поддержку во время и после эпидемии”, – написал политик.

Он утверждает, что эффективно сотрудничает с бывшим главой Минкульта Владимиром Бородянским и нынешней врио министра Светланой Фоменко.

В Facebook он добавил, что фракция почти единогласно поддержала его назначение в правительство.

Фракція майже одноголосно підтримала мою кандидатуру на посаду Міністра культури та інформаційної політики. Вдячний…

Posted by Олександр Ткаченко on Esmaspäev, 1. juuni 2020

31 мая Ткаченко утверждал, что собирается баллотироваться в мэры Киева. 1 июня в ходе заседания фракции монобольшинства его номинировали на главу Министерства культуры и информполитики.

Голосование по кадровым вопросам пройдет в Раде “во второй половине этой недели”, написала в Facebook нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

За результатами сьогоднішнього засідання фракції:1.Міністром культури ми делегуємо одного з наших найсильніших…

Posted by Yevheniya Kravchuk on Esmaspäev, 1. juuni 2020

В 2019 году он был избран в Верховную Раду по списку партии “Слуга народа” (№9). В случае его ухода в Минкульт депутатом парламента должен будет стать №138 списка, предприниматель из Днепра Денис Маслов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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