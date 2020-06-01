 

Пандемия COVID-19. В Испании впервые за сутки никто не умер

01.06.2020, 23:35, Новости дня

В течение дня 31 мая власти испанских автономий не передали в министерство здравоохранения королевства ни одного сообщения о смерти людей от коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом сообщило El Pais.

Это произошло впервые с начала вспышки: после 5 марта в Испании ежедневно фиксировались летальные исходы. Наибольшее число суточных смертей пришлось на 2 апреля – 950.

Газета отмечает, что министерство еще может уточнить данные за 31 мая; в последние недели публикуется только информация о смертности за неделю.

Общее число погибших от COVID-19 в Испании составляет 27 127.

За последние 24 часа выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом – на 25 меньше, чем накануне. Всего в стране заболело 239 638 человек (пятый показатель в мире).

Правительство Испании 31 мая запросило парламент о шестом и последнем продлении режима чрезвычайного положения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 6,23 млн человек, из них почти 374 тыс. умерли, более 2,67 млн вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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