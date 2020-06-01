Религиозным организациям разрешили открыться в Подмосковье с 3 июня

01.06.2020, 23:30, Новости дня

С 3 июня в Подмосковье откроются для посещения религиозные организации. Кроме того, смогут возобновить работу салоны красоты, сообщили власти Московской области.

Работу смогут возобновить салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и организации, оказывающие услуги бань и душевых, если их площадь не превышает 400 кв. м, а также при наличии отдельного входа, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым «откроются для посещения религиозные организации».

С 3 июня могут начать работу образовательные организации, проводящие индивидуальные практические занятия по программам летной подготовки пилотов.

Воробьев распорядился с 3 июня открыть киностудии и студии звукозаписи при условии единовременного пребывания в их помещениях не более 50 человек, передает ТАСС.

Также сообщается, что с 3 июня в Подмосковье «разрешается оплата банковскими картами при проезде на транспорте».

Напомним, власти Московской области готовятся открыть парикмахерские со среды. Кроме того, в Подмосковье разрешили посещение храмов и богослужения на улице. Власти Московской области также открывают парки региона для свободного посещения.