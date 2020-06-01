 

Россиянин Дубов проиграл Накамуре первый матч финала Lindores Abbey Rapid Challenge

01.06.2020, 23:25, Новости дня

Российский гроссмейстер Даниил Дубов потерпел поражение в первом финальном матче онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge. Соперником россиянина является американец Хикару Накамура.

Каждый матч турнира состоит из четырех партий в случае, если один из них не добьется досрочной победы. В первом матче финалисты провели все положенные партии. Дубов смог выиграть лишь одну из них, еще одну свести к ничьей, а две — проиграть.

Таким образом, первый день финала завершился для Дубова со счетом 1,5-2,5 в пользу Накамуры.

Следующий матч состоится во вторник, второго июня. Если Даниилу удастся одержать победу по итогам четырех последующих партий, то в среду, третьего июня им предстоит заключительный матч финала.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Брошенного младенца нашли на остановке в пригороде Петербурга

08.05 / Российские шахматисты проиграли США в матче седьмого тура Кубка наций

30.03 / Минздрав дал советы по физической нагрузке в самоизоляции

18.04 / Гор уточнил состояние Бабкиной

25.05 / Прокуратура требует 18 лет колонии строгого режима для американца Пола Уилана: его обвиняют в шпионаже

28.03 / NBC – «в какое потрясающее время мы живём» — всё больше животных находят дом в разгар карантина

07.05 / Инфекционист Минздрава дала прогноз о распространении коронавируса

19.05 / Я не собираюсь играть на чужой территории – Гиркин о суде по делу о сбитом MH17

06.04 / Пикап-кабриолет Dodge Dakota продадут с аукциона

23.04 / Жители стран Европы требуют смягчения карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска