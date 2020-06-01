“РБ Лейпциг” вернулся на третье место Бундеслиги после победы над “Кельном”

01.06.2020, 23:25, Новости дня

Программа 29 тура чемпионата Германии по футболу завершалась матчем в Кельне, где местная одноименная команда принимала "РБ Лейпциг". Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Футболисты "Кельна" повели в счете уже на седьмой минуте матча, когда забил Джон Кордоба. Но "быки" смогли переломить ход игры и забили три гола кряду. Отличились Патрик Шик, Кристофер Нкунку и Тимо Вернер. Игрок "Кельна" Антони Модест вскоре сократил отставание в счете, но Даниэль Ольмо поставил победную точку в пользу "Лейпцига".

Благодаря выездному успеху "РБ Лейпциг" набрал 58 очков и вышел на третью строчку Бундеслиги. Он обошел менхенгладбахскую "Боруссию", но по-прежнему отстает на два очка от дортмундской. Еще девять очков "быки" уступают лидеру чемпионата — "Баварии". "Кельн" же с 34 баллами остался на 11 месте.