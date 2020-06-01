Помпео: США рассматривают возможность принять иммигрантов из Гонконга

01.06.2020, 23:20, Новости дня

Соединенные Штаты рассматривают возможность принять иммигрантов из Гонконга в ответ на попытки Китая навязать территории новый закон о госбезопасности, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.

Выступая в пятницу в Американском институте предпринимательства, Помпео не стал уточнять, пойдет ли речь об иммиграционных квотах или визах, отметив лишь следующее: «Мы обдумываем это».

В пятницу президент Дональд Трамп поручил администрации начать процесс отмены особого режима для Гонконга, но пока не прекратил привилегии, которые способствуют укреплению статуса города в качестве мирового финансового центра.

На прошлой неделе Великобритания заявила, что готова предоставить визы и путь к гражданству почти 3 миллионам жителей Гонконга.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон последовать примеру Лондона, Помпео сказал: «Мы рассматриваем такую возможность. Я не знаю точно, как будет развиваться ситуация. Как вы знаете, с Великобританией (у Гонконга) другие отношения. У многих гонконгцев есть британские паспорта. У отношений между Гонконгом и Соединенным Королевством долгая история, это совершенно иная ситуация. Но мы обдумываем это».

В прошлом году Трамп подписал закон, согласно которому жителям Гонконга не следует отказывать в визах из-за того, что они подвергались арестам по политическим причинам, лишению свободы или иным «неблагоприятным» действиям со стороны властей.

В пятницу Трамп также издал прокламацию, приостанавливающую допуск в страну граждан Китая, которые могут представлять риск для национальной безопасности. Некоторые источники считают, что этот шаг может затронуть китайских студентов, получающих последипломное образование.

Помпео в понедельник пояснил, что данная мера будет распространяться только на студентов и ученых, которых «эксплуатирует» китайское правительство, и что их доля среди общего числа заявителей невелика.