 

Трамп побеседовал по телефону с Путиным

01.06.2020, 23:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник побеседовал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Белого дома.

Двое лидеров обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса и возобновлению экономической деятельности в мире. Президент Трамп отметил, что США прилагают все усилия, чтобы позаботиться о своих гражданах и оказать помощь нуждающимся странам. В числе прочего, Вашингтон передал России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Американский лидер также подчеркнул потребность в эффективном контроле над вооружениями.

Кроме того, Трамп и Путин обсудили прогресс в организации переговоров «Большой семерки».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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