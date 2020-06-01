Кефир защитит от гипертонии

01.06.2020, 23:18, Новости дня

Команда ученых определила, что кефир положительно влияет на связь мозга и кишечника, а также защищает от развития гипертонии, нормализует артериальное давление и улучшает состояние сосудистой системы.

Влияние кисломолочного продукта специалисты изучали на грызунах, которые страдали гипертонической болезнью. Обнаружилось, что после девяти недель употребления кефира у грызунов было зафиксировано сокращение концентрации эндотоксина, снижение кровяного давления и улучшение состояния кишечника.

Обнаружилось, что кефир помог в восстановлении естественного баланса различных бактерий в кишечнике и активной выработке фермента мозга, который важен для нормальной работы нервной системы.