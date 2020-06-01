ОНФ подготовил видеообращение детей к своим приемным родителям

01.06.2020, 23:16, Новости дня

Общероссийский народный фронт (ОНФ) ко Дню защиты детей подготовил видеообращение выросших в приемных семьях детей к своим родителям.

Совместно с благотворительными фондами «Солнечный город» и «Арифметика добра», а также проектами «Ванечка.рф» и «Усыновите.ру» ОНФ объединил детей и взрослых из разных городов, чтобы записать «видеоспасибо» приемным родителям России, сообщается на сайте ОНФ.

«Очень важно, тем более в это время, говорить друг другу спасибо. И в первую очередь говорить тем, кто помогает детям. Это не только приемные родители, но и те, кто забирает подростков из детских домов на период распространения коронавируса», – отметила эксперт ОНФ и член ОПРФ Юлия Зимова.

В свою очередь писатель и общественный деятель Диана Машкова отметила, что лучшая защита для ребенка – это заботливая и любящая семья, «поэтому так важно именно в этот день напомнить о тех, у кого нет родителей».

По ее словам, в РФ около 70 тыс. детей живут в детдомах и около 44 тыс. из них ищут семьи, «которые поверят в них, полюбят и заберут домой».

«К сожалению, складывается традиция вообще и в СМИ в частности, что про приемные семьи публикуются только негативные истории в целях сделать себе как можно большие рейтинги. Тем самым создается видение того, что приемное родительство – это мера, которая не оправдывает себя», – рассказала эксперт ОНФ и руководитель детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова.

При этом она отметила, что из практики работы фонда видно обратное – «есть настолько великолепные семьи, что их нужно каждый день показывать по телевизору для того, чтобы вселять веру в людей, живущих в нашей стране».

В акции приняла участие российская певица, скрипачка, гитаристка Светлана Сурганова, передавшая «видеоспасибо» своим приемным родителям.

Дети по всей стране продолжают выкладывать видеообращения своим родителям в социальных сетях с хештегом #спасибородные.

В 2020 году в связи с распространением коронавируса Международный день защиты детей по всей РФ пройдет в онлайн-формате.