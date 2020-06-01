 

Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Трампа

01.06.2020, 23:16, Новости дня

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир рассказал, о чем глава американского государства Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин беседовали по телефону.

Лидеры двух стран «обсудили последние усилия в борьбе с пандемией коронавируса и открытие мировых экономик». Трамп сообщил Путину, что «США усердно работают в вопросе здравоохранения для американцев внутри страны, а также по обеспечению содействия другим странам». В частности, речь идет о «передаче 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для российского народа».

Кроме того, Трамп и Путин обсудили «прогресс» в отношении проведения саммита G7, передает ТАСС.

Президент США «также подчеркнул необходимость эффективного контроля над вооружениями».

Напомним, беседа состоялась по инициативе Трампа.



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