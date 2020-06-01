 

Правительство отклонило законопроект о пособиях для домохозяек

01.06.2020, 23:08, Новости дня

Правительство не поддержало законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве кабмина.

Кабмин подчеркнул, что предлагаемое применение МРОТ для определения величины пособия не соответствует правовой природе минимального размера оплаты труда, который в соответствии с российским законодательством может применяться только для регулирования оплаты труда, говорится в документе в электронной базе данных Госдумы.

Кроме того, отмечается, что реализация инициативы потребует выделения средств федерального бюджета, однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса источники и порядок исполнения расходных обязательств не определены.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – говорится в документе.

Ранее партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек. Проектом закона определяется, что под домашних хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. 



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