Эксперт: Трамп на фоне погромов создает пугало из движения «Антифа»

01.06.2020, 23:08, Новости дня

«Такие инциденты, как в Миннеаполисе, будут происходить и дальше, с каждым разом приобретая все больший масштаб. В этой ситуации Трамп не придумал ничего иного, кроме как запретить «Антифа». Но это не организация и не партия», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Митина, комментируя обещание президента США объявить движение «Антифа» террористической организацией.

«Что такое «Антифа» или антифашистское движение, никто не знает, включая самого Дональда Трампа. У антифашистского сообщества нет ни ярко выраженных лидеров, ни органов управления. Это аморфное движение, к которому может причислить себя любой человек, исповедующий общедемократические, левые ценности. Так что решение объявить «Антифа» террористами – не более чем создание видимости, за этим шагом вряд ли что-то последует», – подчеркнула политолог Дарья Митина.

После массовых беспорядков в Соединенных Штатах, которые начались с протестов и погромов в Миннеаполисе, президент США Дональд Трамп заявил: антифашистское движение «Антифа» признают террористической организацией. По словам Трампа, демонстранты, участвовавшие в потасовках с полицией – «антифа, плохие радикальные левые».

«Трампу вообще свойственно перекладывать вину за негатив на третьих лиц, – полагает Митина. – Сейчас американской администрации важно надуть этот пузырь, создать некое пугало: смотрите, какое страшное «Антифа», оно рулит погромами и беспорядками. Чтобы помимо собственно репрессивных мер – дубинок и арестов, был хоть какой-то политический ответ на происходящее».

Однако проблема, которая привела к нынешним беспорядкам, носит системный характер, полагает Митина. «В годы президентства Барака Обамы политика в отношении чернокожего населения кардинально не отличалась от сегодняшней. И волнения, как мы помним, тоже происходили регулярно (например, в Фергюсоне в 2014 году), – указывает эксперт. – Чернокожие в США обладают всей полнотой гражданских прав лишь формально. В реальности это совсем не так. Проявляется это и в уровне жизни, и в доступности медицины, и в возможностях получения образования, и в обеспеченности социальными благами. По всем этим параметрам цветное население США проигрывает белому большинству. И правительство никак эту проблему не решает».

Вторая причина – отсутствие легального представительства для американцев левых взглядов на высшем уровне. «Сегодня ожидавшегося «полевения» Демократической партии не состоялось, Берни Сандерса «съели», поэтому надежды у левого электората (в том числе у людей социалистических убеждений, которых в США хватает) не осталось никакой, кроме двух давно известных псевдоальтернатив – демократов и республиканцев. Но народные массы, особенно чернокожее население, такой расклад устраивать не может», – считает Митина.

Эксперт прогнозирует: дальше обещания объявить «Антифа» террористами власти не пойдут. Но, с другой стороны, нынешняя администрация не будет предпринимать никаких мер для решения проблем чернокожих. «Американским властям проще создать сотни гетто по всей стране и успокоиться. Такие инциденты, как в Миннеаполисе, будут происходить и дальше, с каждым разом приобретая все больший масштаб», – полагает Митина.

В июле прошлого года в Белом доме уже рассматривалась возможность запрета «Антифа». Трамп называл участников движения «сумасшедшими трусливыми леворадикалами, которые бьют людей по голове бейсбольными битами (только тех, кто не может дать сдачу)».