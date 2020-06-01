 

Премия Urals к Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений

01.06.2020, 23:08, Новости дня

Установлен рекорд премии нефти российской марки Urals к цене североморской Brent, информирует международное ценовое агентство Argus.

Премия достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года. Это связывают со «снижением добычи в РФ в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер».

В Северо-Западной Европе (cif Роттердам) премия на прошлой неделе выросла до 2,3 доллара за баррель (плюс 1,55 доллара), а в абсолютном выражении рост составил 3,18 доллара – до 36,70 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В Южной Европе (cif Аугуста) премия выросла до 2,8 доллара за баррель (плюс 1 доллар), в абсолютном выражении – до 37,20 доллара (повышение на 2,63 доллара)

Argus прогнозирует, что в июне морской экспорт Urals снизится на 37 тыс. баррелей в сутки (340 тыс. тонн в месяц) относительно мая, до 1,3 млн баррелей в сутки (5,44 млн тонн в месяц). 

Ожидается, что общие поставки нефти за рубеж из портов РФ снизятся до минимума с 2014 года. Сообщается, что поставки снизятся на 104 тыс. баррелей в сутки (720 тыс. тонн в месяц), до 2,04 млн баррелей в сутки (8,42 млн тонн в месяц).

Напомним, цена нефти Urals за месяц выросла на 70%.



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