Мнение: АТО в Миннеаполисе

01.06.2020, 22:54, Разное

Участник АТО Богдан Вечирко пытался на полной скорости проехать на грузовике через толпу протестующих в Миннеаполисе. По счастливой случайности никого не переехал. Грузовик остановили, карателя с Донбасса вытащили и избили. Чуть позднее он был арестован полицией.

В самом Миннеаполисе уже несколько дней продолжаются массовые протесты, несмотря на то, что в городе объявлен комендантский час и введены до 5000 человек национальной гвардии и военной полиции.