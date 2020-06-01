 

Мнение: АТО в Миннеаполисе

01.06.2020, 22:54, Разное

Участник АТО Богдан Вечирко пытался на полной скорости проехать на грузовике через толпу протестующих в Миннеаполисе. По счастливой случайности никого не переехал. Грузовик остановили, карателя с Донбасса вытащили и избили. Чуть позднее он был арестован полицией.

В самом Миннеаполисе уже несколько дней продолжаются массовые протесты, несмотря на то, что в городе объявлен комендантский час и введены до 5000 человек национальной гвардии и военной полиции.

Источник: Colonel Cassad



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