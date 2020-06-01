 

Сторонники Навального объявили сбор средств для активистки, призывающей к террору в России

01.06.2020, 22:53, Новости дня

Штаб блогера Алексея Навального в Кургане инициировал сбор 140 тыс. рублей на проведение лингвистической экспертизы для активистки Любови Кудряшовой, обвиняемой в экстремизме.

По мнению активистов, дело Кудряшовой является политическим, так как она участвует в акциях против добычи урана в регионе, однако на деле возбужденное уголовное дело об экстремизме не связано с такой активностью, пишет телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Так, Кудряшова обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма (ч. 1 статьи 205.2 УК РФ). Это уже третье дело, возбужденное против нее по связанным с экстремизмом и терроризмом статьям. Следствие выяснило, что Кудряшова, являясь лидером «Движения за восстановление прав граждан СССР», с 2014 по 2016 год на своей странице во ВКонтакте отрицала легитимность существования РФ как суверенного государства, желая смены конституционного строя и действующей власти с применением в этих целях насилия. Она также размещала материалы, содержащие, по заключению экспертизы, информацию, побуждающую к насильственному изменению конституционного строя России.

Штаб Навального в Кургане заявил, что помочь Кудряшовой в суде может лингвистическая экспертиза за 140 тыс. рублей. Но эта сумма откровенно завышена: в столичных организациях стоимость такой услуги колеблется в пределах 20-60 тыс. рублей, рецензирование стоит еще от 15 до 40 тыс. рублей, пишут авторы канала.

При этом ранее в ФСБ уже поступали жалобы на сбор средств для осужденной за экстремизм активистки из Екатеринбурга. Если Кудряшова будет признана виновной, то это может стать основой для жалобы в адрес Курганского штаба Навального.



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