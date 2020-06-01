Минздрав заявил о рекордно низкой детской смертности в России

01.06.2020, 22:53, Новости дня

Показатель детской смертности в РФ на сегодня является одним из самых низких за всю историю, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в Международный день защиты детей.

«Сегодня в Российской Федерации один из самых низких за всю историю показатель детской смертности. Это говорит как раз о том, что то внимание, и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром», – передает ТАСС слова министра.

Напомним, в декабре уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции об основных итогах деятельности института детских омбудсменов в регионах, а также о задачах на 2020 год заявила, что с 2010 по 2019 годы смертность среди несовершеннолетних в РФ уменьшилась почти вдвое.