 

Песков сказал, когда Путин объявит дату голосования по поправкам в Конституцию

01.06.2020, 22:48, Новости дня

Президент Владимир Путин объявит дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, когда посчитает необходимым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Когда президент посчитает это необходимым, он примет решение и объявит», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Путин объявить дату в понедельник или во вторник, передает РИА «Новости».

Песков также не стал комментировать предложение ЦИК о порядке голосования по Конституции.

«Я не хотел бы сейчас становиться участником этой экспертной дискуссии. В данном вопросе наиболее авторитетным является ЦИК РФ, именно на ее мнение стоит ориентироваться в этом», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не приведет ли предложенное упрощение к фальсификациям во время голосования, передает ТАСС.

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Президент Владимир Путин сообщал, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / В Испании за сутки от коронавируса умерло 683‬ человека, смертность снизилась после двух дней роста

27.04 / По-итальянски не вышло: концерт на балконе перерос в вечеринку под окнами

01.04 / Лещенко поблагодарил участников флешмоба «Надежда» за поддержку

25.05 / Российские правозащитники создали карту распространения COVID-19 в колониях и СИЗО

09.04 / В Пятигорске освободили заложников психически нездорового мужчины

22.04 / Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу

02.04 / Сбегая из мест обсервации, люди ставят под угрозу жизни других. За заражение окружающих их могут осудить – адвокат Рябченко

15.05 / Решение Германии по «Северному потоку – 2» объяснили «покорностью» перед США

05.05 / Рубль вырос к доллару и евро

28.05 / Москвичам разрешили передвигаться на автомобилях без маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска