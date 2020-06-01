Песков сказал, когда Путин объявит дату голосования по поправкам в Конституцию
01.06.2020, 22:48, Новости дня
Президент Владимир Путин объявит дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, когда посчитает необходимым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Когда президент посчитает это необходимым, он примет решение и объявит», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Путин объявить дату в понедельник или во вторник, передает РИА «Новости».
Песков также не стал комментировать предложение ЦИК о порядке голосования по Конституции.
«Я не хотел бы сейчас становиться участником этой экспертной дискуссии. В данном вопросе наиболее авторитетным является ЦИК РФ, именно на ее мнение стоит ориентироваться в этом», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не приведет ли предложенное упрощение к фальсификациям во время голосования, передает ТАСС.
В связи с ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Президент Владимир Путин сообщал, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом.
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