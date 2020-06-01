Утвержден акт приемки стратегической подлодки «Князь Владимир»

01.06.2020, 22:48, Новости дня

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов утвердил акт приемки ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир», сообщили в пресс-службе флота.

«Сегодня, в День Северного флота, мной утвержден приемный акт об успешном завершении испытаний и готовности Объединенной судостроительной корпорации, предприятия «Севмаш» передать ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» в состав ВМФ. В ближайшее время будет обозначена дата проведения торжественной церемонии приема подводной лодки в состав ВМФ», – передает ТАСС слова Евменова.

Адмирал уточнил, что «Князь Владимир» будет выполнять задачи в составе подводных сил Северного флота.

Напомним, 28 мая подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан ВМФ России, акт приемки был подписан в четверг на «Севмаше».

Ранее на Северном флоте сообщали, что крейсер завершил контрольные испытания в Белом море, он прибыл в Северодвинск. Основную часть испытаний «Князь Владимир» прошел в конце 2019 года.