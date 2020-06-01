 

В Минтруде назвали число безработных в России

01.06.2020, 22:30, Разное

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в настоящее время в стране зарегистрировано 2,09 миллиона безработных. В ходе совещания с представителями Совета Федерации Котяков отметил, что это число продолжает расти.

Глава Минтруда обратил внимание, что пик безработицы в России ожидается в третьем квартале текущего года. По словам политика, наиболее сложная ситуация на рынке труда наблюдается в Туве, Чечне и Ингушетии.



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