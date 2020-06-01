ОНФ запустил в общественном транспорте всероссийскую акцию «Дети говорят!»

01.06.2020, 22:30, Новости дня

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в День защиты детей проводит в акцию «Дети говорят!», по всей стране в общественном транспорте будут звучать голоса детей, рассказывающих о таких ценностях, как семья, дружба, любовь к родителям, сообщила пресс-служба ОНФ.

Акция проходит совместно с благотворительным фондом «Подари солнечный свет» и Общероссийским объединением пассажиров, сообщается на сайте ОНФ.

Высказывания детей в течение 1 июня можно услышать в метрополитенах, аэропортах и наземном общественном транспорте в 16 российских регионах. В столице детские рассуждения транслируются в метро и на Московских центральных диаметрах.

«Дружба – это когда вы с другом любите одинаковые тортики и мороженое», «Врачи и волонтеры – наши герои», «Социальные работники помогают моей бабушке», «Семья – это когда все вместе и рядом», «Я люблю свою маму, потому что она красивая и добрая», – рассказывают дети.

По словам руководителя департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елены Мильто, подобные мероприятия помогают нам быть добрее.

«Пассажиры отвлекутся от обыденных мыслей, улыбнутся, покрепче возьмут своих детей за руку, обнимутся. Наша акция нацелена на то, чтобы мы все относились друг к другу с большой теплотой и всегда помнили о главном – о семье», – отметила она.

В акции принимают участие дети от 3 до 12 лет: победители и финалисты шоу «Голос. Дети», маленькая модель Анастасия Князева, особенные дети – подопечные московского благотворительного фонда и дети из обычных российских семей, а также дети известных российских артистов.

Президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль подчеркнула, что эта акция, прежде всего, предназначена для взрослых людей, для родителей.

«Чтобы мы услышали, о чем мечтают наши дети и чего они хотят. Взрослые часто заняты. Период коронавируса – это возможность стать ближе к семье, оглянуться и посмотреть, что происходит вокруг нас и что для нас самое ценное и важное. А самое важное – это наши дети, наше будущее, которым мы должны передать все свои знания и свою любовь», – добавила она.

Между тем в Международный день защиты детей, 1 июня, в Нижнекамске открылся обновленный детский оздоровительный лагерь «Кама», который будет принимать сертифицированные смены международного детского центра «Артек».

Лагерь «Кама» попал в президентскую программу реновации лагерей «Лето детям». Благодаря этому, в учреждении отремонтировали спальные корпуса, оснастили современным инвентарем столовую, кухню и обеденный зал. Один из корпусов адаптировали для детей с ограниченными возможностями. Также, под реновацию попала и территория лагеря, где обустроили спортивные площадки, зоны прогулок, построили новые арт-объекты.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин в своем видеообращении поприветствовал всех участников фестиваля "Большая перемена". Как информирует Ruposters Пригожин пожелал подрастающему поколению крепкого здоровья и хорошего настроения и напомнил, что если для одних детей лето – лишь время каникул, то для старшеклассников – новый этап в жизни, связанный с поступлением в вузы и выбором профессии.

"Я желаю вам, чтобы вы выбрали ту профессию, которая была бы вам по душе. Самое лучшее время в жизни человека – это тот самый познавательный период, когда вы в студенческие годы можете позволить себе очень многое, общаясь, достигая каких-то целей. От многих из вас зависит и будущее нашей страны", – отметил продюсер.

Напомним, в 2020 году в связи с распространением коронавируса Международный день защиты детей по всей РФ пройдет в онлайн-формате.