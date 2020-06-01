Впервые с марта курс евро опустился до 77 рублей

01.06.2020, 22:30, Новости дня

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

По информации на 22.32 мск, курс доллара снизился до 69,19 рубля (минус 95 копеек), евро – до 77,04 рубля (минус 89 копеек), передает РИА «Новости».

При этом к 22.27 мск курс евро впервые с 6 марта снижался до 77 рублей, передает ТАСС.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,2%, до 38,67 доллара за баррель.

Напомним, в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению.