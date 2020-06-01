Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

01.06.2020, 22:16, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в РФ в целом стабилизируется, распространение заболевания идет на спад, есть повод для осторожного оптимизма, сообщил глава российского правительств Михаил Мишустин.

В частности, он отметил, что 19 российских регионов постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а еще 25 готовы к этому, передает РИА «Новости».

В то же время премьер призвал быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом.

Он также поручил Минздраву взять под особый контроль восстановление плановой работы медучреждений.

«Прошу Министерство здравоохранения взять под особый контроль восстановление плановой работы медицинских организаций, включая федеральные, в том числе тех, которые были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом. При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий», – сообщил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

На пошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным.

За минувшие сутки в РФ выявлено 9035 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 414 тыс. случаев заболевания.