 

Захарова обвинила США в нарушении международного права

01.06.2020, 22:16, Новости дня

Американские власти нарушают как международное право, так и конституцию США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение полиции на журналистов.

«То, что мы видели, и в частности я говорю о российском журналисте, хотя почему мы должны отделять российских журналистов от зарубежных – то, что происходит сейчас в США в отношении всех журналистов – это не только нарушение их законных прав», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Она подчеркнула, что нападение полиции на журналистов – это «в принципе нарушение» как конституции США, так и «всех основополагающих международно-правовых документов».

Напомним, российскому журналисту Михаилу Тургиеву, освещавшему протесты в Миннеаполисе, брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Таким же образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Кроме того, журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России

02.04 / Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 400 человек

29.03 / В Италии опубликовали новое видео работы российских военных в Бергамо

26.03 / Песков разъяснил, как будет взиматься налог с вкладов от 1 млн рублей

28.04 / Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

11.05 / Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе, Алеппо и Латакии

22.05 / ФБР: стрельба на авиабазе в Техасе «связана с терроризмом»

31.03 / Денис Глушаков объяснил, почему не боится коронавируса

29.05 / Россия обсудила с Грузией возможность посещения центра Лугара

22.05 / Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска