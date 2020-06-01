Захарова обвинила США в нарушении международного права

01.06.2020, 22:16, Новости дня

Американские власти нарушают как международное право, так и конституцию США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение полиции на журналистов.

«То, что мы видели, и в частности я говорю о российском журналисте, хотя почему мы должны отделять российских журналистов от зарубежных – то, что происходит сейчас в США в отношении всех журналистов – это не только нарушение их законных прав», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Она подчеркнула, что нападение полиции на журналистов – это «в принципе нарушение» как конституции США, так и «всех основополагающих международно-правовых документов».

Напомним, российскому журналисту Михаилу Тургиеву, освещавшему протесты в Миннеаполисе, брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Таким же образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Кроме того, журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции.