Профильный комитет Рады 3 июня начнет рассмотрение 3,5 тыс. поправок к законопроекту об игорном бизнесе

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01.06.2020, 22:15, Новости дня

К законопроекту о легализации игорного бизнеса поступило почти 3,5 тыс. поправок, профильный комитет начнет их рассмотрение 3 июня. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп из фракции “Голос” Ярослав Железняк.

“3 июня 2020 года в 15.00 наш комитет начнет рассматривать 3445 поправок в законопроект об игорном бизнесе 2285-д”, – заявил он.

Ну що, спроба #2:3 червня 2020 року о 15.00 годині наш Комітет почне розглядати 3445 правок до законопроект про гральний бізнес 2285-д.

Posted by Ярослав Железняк on Esmaspäev, 1. juuni 2020

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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