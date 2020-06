В ДР Конго новая вспышка лихорадки Эбола – гендиректор ВОЗ

01.06.2020, 22:15, Новости дня

На западе Демократической Республики Конго (ДРК) выявили новую вспышку лихорадки Эбола. Об этом 1 июня сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

“Эта вспышка служит напоминанием, что COVID-19 ‒ не единственная угроза здоровью людей”, ‒ написал он в Twitter.

“Министерство здравоохранения ДРК выявило шесть случаев заболевания, в том числе четыре человека умерли”, – сообщил глава ВОЗ в следующей публикации.

Как сообщает Reuters, власти ДРК объявили об эпидемии вируса Эбола в городе Мбданака, неподалеку от границы ДРК и Республики Конго. Вирус был обнаружен у четырех умерших жителей города. Лихорадка уже распространилась на востоке страны, в 1000 км от Мбданаки. В стране за последние два года от лихорадки Эбола погибло более 2,2 тыс. человек.

3 марта в ДР Конго сообщили, что последний пациент с вирусом Эбола в Демократической Республике Конго был выписан из лечебного центра в городе Бени.

Организация Объединенных Наций 5 марта в Twitter опубликовали видео, как местные врачи празднуют выздоровление последней пациентки с Эбола.