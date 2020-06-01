147 детей погибли и 392 ранены в результате вооруженного конфликта на востоке Украины – ООН

01.06.2020, 22:15, Новости дня

По меньшей мере 147 детей погибли и 392 были ранены за шесть лет в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека на своей странице в Facebook.

“С 14 апреля 2014 года по 31 мая 2020 года не менее 147 детей (98 мальчиков и 49 девочек) погибли и 392 (237 мальчиков, 139 девочек и 16 детей, пол которых пока не установлен) были ранены в результате вооруженного конфликта на востоке Украины”, – говорится в заявлении.

В организации отметили, что дети, которые погибли на борту рейса MH17 “Малайзийских авиалиний” 17 июля 2014, не указаны в этой статистике.

Children under the age of six in eastern Ukraine have never known peace. Those that are older have lived through six… Posted by Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission on Esmaspäev, 1. juuni 2020

“В Международный день защиты детей, мы напоминаем о влиянии боевых действий на детей. Дети погибают, получают ранения и становятся перемещенными лицами; конфликты также ограничивают доступ детей к образованию, их свободу передвижения и многое другое”, – заявили в мониторинговой миссии ООН.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны текст документа согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.