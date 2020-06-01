 

Путин пожелал Пашиняну выздоровления от коронавируса

01.06.2020, 22:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его семье, информирует пресс-служба Кремля.

«Президент РФ поздравил премьер-министра Армении с днем рождения, высказал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса ему и его семье. Со своей стороны премьер-министр Армении поблагодарил за поздравление и добрые пожелания, а также за оказываемую Россией помощь в борьбе с пандемией», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В свою очередь Пашинян выразил готовность посетить 24 июня парад Победы в Москве в случае выздоровления от коронавируса, передает ТАСС.

«Президент РФ и премьер Армении также обсудили запланированный на 24 июня в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пашинян поблагодарил за приглашение, полученное несколько дней назад. Премьер Армении выразил надежду на то, что в случае выздоровления он сможет принять участие во всех мероприятиях в честь 75-летия Победы», – отмечается в сообщении кабмина Армении.

Ранее сообщалось, что Пашинян, которому 1 июня исполнилось 45 лет, и члены его семьи заразились коронавирусом, при этом ни один из них не испытывает симптомов болезни. 



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