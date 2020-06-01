Глава департамента торговли рассказал о требованиях к общепиту и поддержке бизнеса

01.06.2020, 22:06, Новости дня

К концу недели в столице должны заработать еще и ярмарки выходного дня. Следующим этапом, возможно, станет открытие кафе и ресторанов. Какие требования будут предъявлять к заведениям общепита? Можно ли гулять в парках внешаговой доступности от дома? Об этом и не только глава департамента торговли Алексей Немерюк рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

— Алексей Алексеевич, здравствуйте. Мои коллеги сегодня видели, что в парфюмерных магазинах как и прежде действуют общие пробники, в бутиках работают примерочные. Этот момент как-то регламентируется?

— На самом деле была рекомендация, при которой примерочные не работают. Мы сегодня тоже проверяли ряд достаточно крупных сетевых компаний, в основном которые занимаются продажей одежды — у них примерочные не работают. Согласно требованиям Роспотребнадзора об обязательном ношении масок и перчаток как посетителями, так и самими продавцами делается более безопасным процесс покупки тех или иных вещей.

— Сегодня также заработали парки и остался у москвичей вопрос: могут ли жители, например, северных районов города поехать в Парк Горького?

— Экспериментальный режим по прогулкам открыли и парки, и скверы, и природные территории. Есть рекомендованное расстояние для прогулок — это два километра, но при этом в парк вы можете прийти как пешком, так приехать на велосипеде, на электросамокате. Понятно, что те парки, которые находятся чуть дальше, вы можете до них добраться на общественном транспорте, хотя по нашим рекомендациям соблюдать режим прогулок нужно недалеко от места проживания.

— Следующий очевидный этап снятия ограничений — это открытие ресторанов и кафе. Какие требования к ним будут предъявлять?

— Особенных требований нет — четкое расстояние между столиками, требования по соблюдению социальной инстанции. Я думаю, что наши рестораторы будут готовы у себя применять эти правила.

— В пятницу откроются ярмарки выходного дня — откроются они все или выборочно?

— Они все располагаются на тех же местах, где были. Каких либо ограничений здесь не устанавливаем.

— Бизнес, который заработал и которому это только предстоит, очень рассчитывает на поддержку. Что может предложить город?

— Есть целые программы поддержки этих предприятий и компенсации тех затрат, которые были, в том числе налоговые каникулы с 1 марта по 1 июля — они могут этим воспользоваться.

— Алексей Алексеевич, спасибо за то, что нашли время ответить на нашим вопросы.