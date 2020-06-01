 

На Солнце произошла крупнейшая за несколько лет вспышка

01.06.2020, 22:06, Новости дня

На Солнце зафиксирована крупнейшая вспышка с октября 2017 года. Об этом сообщается на сайте NASA.

В опубликованном сообщении отмечается, что вспышка относится к классу M, то есть характеризуется как средняя из больших. В обсерватории солнечной динамики отметили, что испускаемое излучение слишком мало для прямого вреда здоровью людей. При этом ученые обратили внимание на то, что из-за вспышки могло ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS.

Случившееся может свидетельствовать о том, что звезда после долгой паузы вступила в новый солнечный цикл.



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