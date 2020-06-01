Уолл-стрит демонстрирует рост, отражая надежды на восстановление экономики

01.06.2020, 22:03, Новости дня

Акции американских компаний в понедельник демонстрируют рост, связанный с надеждами на восстановление экономики после пандемии. Вместе с тем у инвесторов сохраняется настороженность на фоне охвативших страну протестов и продолжающегося противостояния между Вашингтоном и Пекином.

Как свидетельствует опрос Института управления снабжением, промышленная активность в стране в мае сдвинулась с минимума 11-летней давности. Это указывает на то, что самый острый период экономического спада, возможно, пройден.

Три ведущих биржевых индекса открылись снижением после выходных, когда в 15 штатах и Вашингтоне привлекли Национальную гвардию к подавлению беспорядков.

Розничные сети Target и Walmart закрыли магазины на время беспорядков, которые привели к мародерству во многих городах. Их акции упали на 1,9 и 0,9 процента соответственно.

Настроения инвесторов омрачили и сообщения о том, что Китай приказал государственным компаниям прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из США после того, как Вашингтон объявил, что прекратит особый режим для Гонконга.

Эскалация напряженности в отношениях между США и Китаем представляет серьезную угрозу для восстановления рынков.

К концу торгов в пятницу индекс S&P 500 продемонстрировал рекордный двухмесячный процентный рост с 2009 года после того, как стало известно, что меры в отношении Китая не будут предусматривать разрыв торгового соглашения, как многие опасались.

По состоянию на 10.16 утра по восточному времени индекс Dow Jones вырос на 30,31 пункта, или 0,12 процента до отметки 25 413,42 пункта, S & P 500 вырос на 3,03 пункта,

или на 0,10 процента до 3047,34 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 31,53 пункта, или 0,33 процента до 9521,40.

Падению ключевого индекса способствовало снижение стоимости акций фармацевтических компаний на 1,2 процента.

Акции компании Gilead Sciences опустились на 3,8 процента после того, как испытания ее препарата ремдесивир продемонстрировали неоднозначные результаты при применении у пациентов с умеренными симптомами COVID-19.