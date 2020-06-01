В Украине с 1 июня ослабили карантин

01.06.2020, 22:03, Новости дня

КИЕВ – Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина. Об этом в своем Телеграм-канале 1 июня написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что на протяжении последних двух недель в стране наблюдается «примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших».

«Эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки», – подчеркнул председатель правительства Украины.

В инфографике к сообщению премьер-министра отмечается, что посещение занятий в учреждениях образования разрешается в группах до десяти человек, однако запрещены «групповые занятия для детей в возрасте до двенадцати лет».

Решением Кабинета министров с 12 марта 2020 года в республике действуют карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Украина и кредит stand by от МВФ

Решение Международного валютного фонда по программе stand by Украина ожидает 5 июня. Об этом 29 мая в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Это кредит по программе stand by с довольно упрощенными условиями, который даст Украине возможность двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса. Первый транш, который мы должны получить в июне, составит 1,9 млрд. долларов. Осенью мы ожидаем – 1,6 млрд. долларов, в следующем году – 1,5 млрд. долларов», – отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, с МВФ достигнута договоренность по программе сотрудничества на восемнадцать месяцев, в течение которых Украина получит кредит – пять миллиардов долларов сроком на пять лет.

Как сообщает Правительственный вэб-портал органов исполнительной власти, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в программе сотрудничества с МВФ прописаны необходимые структурные маяки, которые совпадают с теми направлениями реформ, которые уже внедряются в Украине.

Безработных – полмиллиона человек

Информационное агентство Интерфакс-Украина сообщает 1 июня, что в Украине зарегистрировано до 511,26 тысяч официально безработных. Это почти на 69 процентов больше аналогичных показателей на 1 июня 2019 года.

Как сообщила Государственная служба занятости агентству «Интерфакс-Украина», 424,9 тысяч украинцев получают помощь по безработице. С начала карантина – 12 марта – безработными в Украине зарегистрировали почти 250 тысяч граждан.

Статистика COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, на 1 июня в Украине подтверждено 24 012 случаев COVID-19, из них 9690 выздоровели, 718 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев.

Заявления были правильные

По мнению политического эксперта аналитического центра «Дом демократии» Анатолия Октисюка, украинское правительство сделало ряд правильных заявлений во время карантина, но у власти не было ресурсов воплотить их в реальность.

«Не оказалось ресурсов, чтобы компенсировать потери малому бизнесу, все были сами по себе, никто никого не поддерживал. Один из ключевых элементов – «теневая экономика». По разным оценкам, около трети экономики работает в «тени». Очевидно, что из-за этого карантин оказался слишком кризисным, чем это предполагалось ранее», – говорит Анатолий Октисюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В политическом плане, отмечает эксперт, карантин и ограничения во время коронавируса были выгодны власти.

«Карантин сыграл на руку украинской власти – на него можно списать много экономических провалов. Сегодня есть правильные заявления в период выхода из карантина – строить дороги и создавать инфраструктуру, загружать внутренний рынок дешевыми кредитами. Так делают все центробанки развитых стран – насыщают экономику дешевыми деньгами, повышают покупательную способность населения. Но у нас пока были одни заявления, у нас нет ресурсов и нет денег, все упирается в транши МВФ», – отмечает Анатолий Октисюк.

О протоколах и действиях власти

Директор Института информационного общества Ярослав Павловский высказывает мнение, что действия власти в период карантинных норм можно считать «неэффективными».

«Первые протоколы, с которыми выступили представители власти, датированы третьей декадой апреля – когда к концу подходил второй месяц карантина. Выходя из карантина, власть должна предложить свой вариант развития ситуации – осенью будет вторая волна коронавируса или даже третья. Сегодняшняя реальность – жить в условиях пандемии и украинской власти нужно предпринимать какие-то действия, чтобы во время карантина функционировали объекты критической инфраструктуры, детские садики и школы, больницы», – говорит Ярослав Павловский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что в Украине – один из самых высоких в мире процент заболеваемости коронавирусом среди медиков. И государство должно предпринимать эффективные меры в этой ситуации, подчеркивает политолог.

В период карантина, по словам Ярослава Павловского, власть предприняла ряд экономических мер, которые должны были уменьшить экономические потери.

«Например, для местных администраций было принято решение – отказ от оплаты налога за землю. Решение непонятное, для крупного бизнеса – этот вопрос непринципиальный, при этом местная власть теряет поступления в бюджет. Кредитная программа 5-7-9 должна помогать бизнесу уменьшать потери, но на деле она не проявила себя в период карантина», – говорит Ярослав Павловский.

По его словам, для того, чтобы эффективно бороться с пандемией коронавируса, у власти должны быть несколько планов действий, а не только механизмы тотального ограничения социальной и экономической жизни страны.