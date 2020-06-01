Некоторые растительные продукты могут быть вредны для беременных

01.06.2020, 22:00, Новости дня

Ученые обеспокоены тем, что некоторые растительные продукты могут нанести вред нерожденному ребенку.

Обнаружилось, что воздействие растительных веществ, которые беременные женщины употребляют вместе с пищей, до сих пор было недооценено. Во время исследования выяснилось, что такие вещества могут представлять потенциальный риск для ребенка в утробе матери.

Эксперты призывают беременных девушек не только с осторожностью относиться к лекарствам, которые они принимают, но и к продуктам питания. Женщинам стоит с осторожностью употреблять некоторые растительные продукты. Ученые советуют повременить с ягодами годжи или семенами чиа на время вынашивания ребенка. Влияние этих продуктов еще не до конца изучено учеными.