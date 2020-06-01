 

Уральские росгвардейцы застрелили грабителя с автоматом Калашникова

01.06.2020, 21:53, Новости дня

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии были вынуждены применить оружие, когда грабитель направил на них автомат Калашникова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Наряд полиции прибыл на задержание мужчины, ограбившего перед этим строительный магазин. На помощь им прибыл отряд СОБР, подчиняющийся Росгвардии. Взломали дверь, грабитель направил на росгвардейцев оружие, в результате был застрелен», – передает URA.RU слова источника.

Изъятый автомат отправлен на экспертизу, предстоит выяснить, является ли он боевым.



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